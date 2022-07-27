Fenerbahçe elenirse ne olur? Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten ilk karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Exxen platformundan canlı yayınlanan mücadelede temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Peki, Fenerbahçe elenirse ne olur? Fenerbahçe - Dinamo Kiev'e yenilirse ne olur? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.

Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turu rakibi Dinamo Kiev'dir. Eğer Fenerbahçe bu turu geçerse 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşecek. Eğer o turu da geçerse son bir play-off turunda oynayacak. Son play-off turu rakibi henüz belli değildir. Play-off 'u da geçerse FB gruplara kalmış olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇ ÖN ELEME VAR?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. 3. ön eleme turundaki rakibini de elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimiz play-off turundaki rakibini de elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselecek.

Buna göre Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmesi için 3 farklı takımı da elemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE TUR ATLARSA NE OLUR?

Temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön elemeyi geçerse 2. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu turu da geçerse son bir play-off turuna çıkacak. Onu da geçerse gruplara kalmayı başaracak. Yani temsilcimiz Fenerbahçe gruplara kalmak için 3 aşamadan geçmesi gerekiyor.