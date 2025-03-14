Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
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Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden Avrupa'dan elendi mi (Rangers Fenerbahçe)?

Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden Avrupa'dan elendi mi (Rangers Fenerbahçe)?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oluyor. Maç 0-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ediyor. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden Avrupa'dan elendi mi?

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden Avrupa'dan elendi mi

İLK 11'LER

Rangers : Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers

Fenerbahçe : İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca, En-Nesyri

RANGERS FENERBAHÇE MAÇ GALİBİ KİMİNLE EŞLEŞECEK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Rangers Fenerbahçe maçının galibiAthletic Bilbao ile eşleşecek.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

Rangers Fenerbahçe maçı 0-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

SON DURUM: FENERBAHÇE SERİ PENALTI ATIŞLARI SONRASI AVRUPA'YA VEDA ETTİ!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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