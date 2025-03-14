Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden Avrupa'dan elendi mi (Rangers Fenerbahçe)?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oluyor. Maç 0-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ediyor. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden Avrupa'dan elendi mi?
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden Avrupa'dan elendi mi
İLK 11'LER
Rangers : Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers
Fenerbahçe : İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca, En-Nesyri
RANGERS FENERBAHÇE MAÇ GALİBİ KİMİNLE EŞLEŞECEK?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Athletic Bilbao ile Roma karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-1'lık skorla kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Rangers Fenerbahçe maçının galibiAthletic Bilbao ile eşleşecek.
FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?
Rangers Fenerbahçe maçı 0-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.
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