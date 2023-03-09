Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Sevilla turu kim geçti?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Sevilla turu kim geçti?
Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Sevilla turu kim geçti?
Sevilla XI: Dimitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Tellex, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri
Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, King, Valencia
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, üçlü defans kurgusunu sahaya sürdü. Sarı-Lacivertliler'in stoper hattında Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai oynuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle; Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, King.
Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla,Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'la yarışıp, 3. oldu. İspanyol ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.
Play-Off Turu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı.
Sevilla Fenerbahçe eşleşmesi 16 Mart Perşembe günü yapılacak maç sonrası turu geçen taraf belli olacak.