Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Sevilla turu kim geçti?

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Sevilla turu kim geçti?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Sevilla XI: Dimitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Tellex, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe XI: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, King, Valencia

JESUS'TAN ÜÇLÜ DEFANS

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, üçlü defans kurgusunu sahaya sürdü. Sarı-Lacivertliler'in stoper hattında Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai oynuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle; Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, King.

HAKEM FRANSIZ

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

SEVİLLA, DEVLER LİGİ'NDEN GELİYOR

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla,Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'la yarışıp, 3. oldu. İspanyol ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

PSV'Yİ ELEDİLER

Play-Off Turu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı.

Sevilla Fenerbahçe eşleşmesi 16 Mart Perşembe günü yapılacak maç sonrası turu geçen taraf belli olacak.