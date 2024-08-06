Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Lille maçı ne oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransasız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Peki, Fenerbahçe elendi mi?

Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransasız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Peki, Fenerbahçe elendi mi? Detaylar...

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fransız ekibi Lille 2-1 mağlup oldu. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

OOSTERWOLDE KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan ceza sahası içine giren Tiago Santos'un kale önüne çevirdiği topta Jayden Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti. ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

LIVAKOVIC KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerin kaybetmesine rağmen maçın yıldızlarından biri oldu. Kalesinde 2 gole engel olmayan Livakovic, bunun yanı sıra birçok gol pozisyonunda da rakip takım futbolcularına gol izni vermedi. Tecrübeli eldivenin bu performansı sarı-lacivertli taraftarlardan alkış aldı.

EN-NESYRI VE MAXIMIN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Saint-Maximin, müsabakaya ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerim 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri ise yedek başladığı maçta 79. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi. Her iki futbolcu da sarı-lacivertli formayı ilk kez kaydetti.

İRFAN CAN BERABERLİĞİ GETİRDİ, YUSUF DİKEÇ SEVİNCİ YAPTI

Fenerbahçe aradığı golü 79. dakikada buldu. Oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle skor 1-1'e geldi

KANARYA UZATMALARDA YIKILDI

Ev sahibi takım uzatmalarda golü buldu ve 2-1 öne geçti. Bu gol maçın sonucunu belirledi.

RÖVANŞ KADIKÖY'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Lille'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibiyle olan rövanş maçını 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Bu karşılaşma tur atlayan tarafı belirleyecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe Lille Lille Gündem Spor Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

 Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler

Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title