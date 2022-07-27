Fenerbahçe Dinamo Kiev tek maçın satın alma var mı? - Haberler

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Fenerbahçe Dinamo Kiev tek maçın satın alma var mı?

Fenerbahçe Dinamo Kiev tek maçın satın alma var mı?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle ekranı Exxen üzerinden takip edilmeye başladı. Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçı heyecanı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda başladı. Saat 20.00'de başlayacak maç hakkında Fenerbahçe Dinamo Kiev tek maçın satın alma var m sorusunun yanıtı merak edildi.

 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'lık eşitlikle biten maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Kanarya, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıracak. Maç EXXEN platformundan yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev tek maçın satın alma var mı?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV TEK MAÇIN SATIN ALMA VAR MI?

Fenerbahçe Dinamo Kievmaçını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan duyuruya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev : Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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