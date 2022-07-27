Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 0-0'lık eşitlikle biten maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Kanarya, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yazdıracak. Maç EXXEN platformundan yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev tek maçın satın alma var mı?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV TEK MAÇIN SATIN ALMA VAR MI?

Fenerbahçe Dinamo Kievmaçını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan duyuruya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Tisserand, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, Lincoln, Rossi, İrfan Can (Bruma), Valencia (Serdar Dursun)

Dinamo Kiev : Bushchan, Kedziora, Popov, Zabarnyi, Dubinchak, Tsyhankov, Harmash, Shaparenko, Verbic, Buyalskyi, Besedin