Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

POLONYA'DA SESSİZ GECE

Polonya'da oynanan Dinamo Kiev- Fenerbahçe mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan temsilcimiz yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi.

RÖVANŞ 27 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.