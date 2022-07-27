Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında VAR var mı? Bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maç öncesi kritik pozisyonlarda hakemlerin kullandığı Video Yardımcı Hakem Uygulaması hakkında Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında VAR sistemi var mı? Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında VAR var mı, yok mu? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇINDA VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinde grup etaplarında VAR sistemi yer almaktadır.

Ancak temsilcilerimizin de oynadığı play-off mücadelelerinde oldukça tartışmalı kararlardan dolayı oldukça araştırılmış ve bu kararlar sırasında hiç VAR uygulamasına gidilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Avrupa Ligi play-off etaplarında VAR uygulaması bulunmamakta.

PLAY-OFFLARDA VAR NEDEN YOK?

UEFA'nın bu maçlara VAR uygulamaması olmamasının nedeni, katılım gösteren takımlarının stadyum alt yapılarının VAR uygulamasına uygun olmaması.

PLAYOFF MAÇLARINDA KALE ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi playoff turlarına kale çizgisi teknolojisi bu sezon öncesinde geldi.