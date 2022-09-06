Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi torbaları dün belli olurken bugün ise gruplar belli oldu. Grupların belli olmasıyla futbolseverler ve sarı- lacivertli takımın taraftarları UEFA Avrupa Ligi maçlarının başlamasını bekliyor. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla bekleyip gün saydığı UEFA Avrupa Ligi maçının ne zaman olacağı merak konusu. Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hakkında merak edilenler. Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı hangi kanalda ya

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Rakipleri ile ne zaman karşılaşacağı herkes tarafından merak ediliyor. Çekilen kura sonucu Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Stade Rennaıs oldu. UEFA Avrupa Ligi kuralarının çekilmesinin ardından futbolseverlerin gündemi Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı hangi gün, saat kaçta?

FENERBAHÇE- DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri belli olmasıyla maçların ne zaman oynanacağı merak konusu. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçlarından biri olan Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı kendi evinde, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül'de başlayarak 3 Kasım tarihinde bitecek. Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanacak.

FENERBAHÇE- DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda olan Fenerbahçe takımının rakiplerinden biri ise Dinamo Kiev oldu. Taraftarlar ise Avrupa Ligi Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. UEFA Avrupa Ligi maçı olan Fenebahçe- Dinamo Kiev maçı Exxen üzerinden yayınlanacak. Şifreli olarak yayınlanacak Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçını izlemek için Exxen platformunun üyesi olmalısınız.

FENERBAHÇE- DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe takımının maçı Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumun'da saat 19:45'te oynanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİNDE HANGİ GRUPTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuraların çekilmesi ardından gruplar belli oldu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda yer alıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Dinamo Kiev

Rennes

AEK Larnaca

Dinamo Kiev eşleşmesi ardından Dinamo Kiev başkanı Ihor Surkis şu sözleri söyledi;

"Çok güçlü rakipler. Şampiyonlar Ligi grubu hissi var. Fenerbahçe'den hiç bahsetmiyorum. Fenerbahçe her hafta gittikçe güçleniyor. Eminim bizden intikam almak isteyeceklerdir. Gerçekten ilginç maçlar olacak. Ancak takımımıza güveniyorum. Grup maçlarına kadar iyi hazırlanacağız."