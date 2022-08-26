Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi torbaları dün belli olurken bugün ise gruplar belli oldu. Grupların belli olmasıyla futbolseverler ve sarı- lacivertli takımın taraftarları UEFA Avrupa Ligi maçlarının başlamasını bekliyor. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla bekleyip gün saydığı UEFA Avrupa Ligi maçının ne zaman olacağı merak konusu. Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hakkında merak edilenler.

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Rakipleri ile ne zaman karşılaşacağı herkes tarafından merak ediliyor. Çekilen kura sonucu Fenerbahçe'nin rakipleri Dinamo Kiev, Stade Rennaıs oldu. UEFA Avrupa Ligi kuralarının çekilmesinin ardından futbolseverlerin gündemi Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri belli olmasıyla maçların ne zaman oynanacağı merak konusu. Şuanlık Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçının ne zaman olduğu belli değilken UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül'de başlayarak 3 Kasım tarihinde bitecek.

Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanacak. Henüz Fenerbahçe- Dinamo Kiev maçı ne zaman? Sorularınızın yanıtını ise UEFA tarafından açıklanacak fikstürden sonra güncelleyeceğiz.