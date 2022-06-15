Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? FB - Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? - Haberler

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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? FB - Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? FB - Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?

Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman oynanacak? FB - Kiev maçı ne zaman?

FB - Dinamo Kiev maçı ne zaman merak ediliyor. Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman oynanacak? FB - Kiev maçı ne zaman? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş başladı.Sarı lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. turda eşleşebileceği takımlar;

  • Monaco
  • Sturm Graz
  • Union Sg
  • Midtjylland / AEK Larnaca

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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