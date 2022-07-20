Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ilk 11 belli oldu mu? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe Ş. Ligi maçı ilk 11 açıklandı mı?
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Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına saatler kala taraftarlar ilk 11 açıklandı mı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ilk 11 belli oldu mu? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe Ş. Ligi maçı ilk 11 açıklandı mı? Fenerbahçe ilk 11'inde kimler var? Maçın ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı- Lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus, sahaya çıkaracağı ilk 11'i de netleştirmeye başladı. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ilk 11 belli oldu mu? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe Ş. Ligi maçı ilk 11 açıklandı mı?
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maç Türkiye saati ise bugün (20 Temmuz Çarşamba) saat 21:00 'da başlayacaktır.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?
İlk 11 açıklandı!
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
- Altay
- Osayi
- Serdar Aziz
- Szalai
- Ferdi
- Arao
- İsmail Yüksek
- İrfan Can
- Rossi
- Valencia
- King
DİNAMO KIEV'İN İLK 11'İ
- Bushchan
- Kedziora
- Zabarnyi,
- Popov
- Dubinchak
- Tsygankov
- Sydorchuk
- Shaparenko
- Verbic
- Buyalskiy
- Besedin
FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRİLEN KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor :
- Altay Bayındır,
- Ertuğrul Çetin,
- Serdar Aziz,
- Filip Novak,
- Attila Szalai,
- Willian Arao,
- Ferdi Kadıoğlu,
- Mert Hakan Yandaş,
- Diego Rossi,
- Enner Valencia,
- Dimitris Pelkas,
- Joshua King,
- Lincoln Henrique,
- İrfan Can Kahveci,
- Bruma,
- Arda Güler,
- Miha Zajc,
- Miguel Crespo,
- Burak Kapacak,
- İsmail Yüksek,
- Emre Mor,
- Mergim Berisha,
- Serdar Dursun,
- Bright Osayi-Samuel,
- Muhammed Gümüşkaya.