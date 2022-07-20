Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün Polonya'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı- Lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus, sahaya çıkaracağı ilk 11'i de netleştirmeye başladı. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ilk 11 belli oldu mu? 20 Temmuz Dinamo Kiev - Fenerbahçe Ş. Ligi maçı ilk 11 açıklandı mı?

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı bugün yani 20 Temmuz Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç Türkiye saati ise bugün (20 Temmuz Çarşamba) saat 21:00 'da başlayacaktır.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İlk 11 açıklandı!

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay

Osayi

Serdar Aziz

Szalai

Ferdi

Arao

İsmail Yüksek

İrfan Can

Rossi

Valencia

King

DİNAMO KIEV'İN İLK 11'İ

Bushchan

Kedziora

Zabarnyi,

Popov

Dubinchak

Tsygankov

Sydorchuk

Shaparenko

Verbic

Buyalskiy

Besedin

FENERBAHÇE'NİN UEFA'YA BİLDİRİLEN KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor :