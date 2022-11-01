Fenerbahçe Dİnamo Kiev maçı hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek olan hakemler belli oldu. Dinamo Kiev-Fenerbahçe müsabakasının hakemi değişti! Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını kim yönetecek? Temsilcilerimizin Avrupa maçlarında hakemleri beli oldu mu? İşte detaylar...

UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal atama! Ivan Bebek bir kez daha sahnede

Avrupa mücadelesinde grup aşamasında son haftaya giriliyor. Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını kimler yönetecek? Fenerbahçe -Dinamo Kiev maçını kim yönetecek? İşte konuya dair merak edilenler...

Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev'le karşılaşacağı maçı, Duje Strukan yönetecek.

UEFA daha önce Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin 4. hakemi olarak atadığı Ivan Bebek'i değiştirdi. Bebek'in yerine Marin Vidulin görev yapacak.

Trabzonspor'un sahasında Ferencvaros'u ağırlayacağı maçta Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir-Hearts maçında Goga Kikacheishvili düdük çalarken; Slavia Prag-Sivasspor maçının hakemi ise Rade Obrenovic oldu.

FENERBAHÇE DİNOMO KİEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA daha önce Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin 4. hakemi olarak atadığı Ivan Bebek'i değiştirdi. Bebek'in yerine Marin Vidulin görev yapacak. Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev'le karşılaşacağı maçı, Duje Strukan yönetecek

BRAGA MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Braga ile oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine neden olan Hırvat hakem skandallarla anılmıştı.Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.