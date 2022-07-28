Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç özeti izle! Fenerbahçe - Dinamo Kiev golleri izle!

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk etti. Temsilcimiz mücadeleyi uzatma devrelerinde 2-1 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İşte, Fenerbahçe - Dinamo Kiev golleri. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç özeti izle!

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇ ÖZETİ

Maça oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev kalesini adeta ablukaya aldı. Temsilcimiz 10. dakikada King ile öne geçerken hakem Massimiliano Irrati golü öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal etti. İlk yarı 0-0 sona ererken, ikinci yarı İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kart kırılma anı oldu.

İsmail Yüksek 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu karttan 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Buyalskiy ile öne geçti. 70. dakikada Valencia penaltıdan yararlanamazken 89. dakikada Szalai Fenerbahçe'ye hayat veren golü attı ve maç uzatmalara gitti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek temsilcimiz, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.

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