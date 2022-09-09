UEFA Avrupa Ligi x grubu maçında Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-1'lik Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç özeti! Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç özeti izle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1'lik sonuçla Fenerbahçe kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç özeti! Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç özeti izle (VİDEO)

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!



İlk Yarı

Maçın başından sonuna kadar topun hakimi olan Fenerbahçe'yi Dinamo Kiev sık sık faulle durdurdu. Ukrayna ekibi özellikle skorun dengede olduğu bölümlerde zaman geçirirken, oyunu fazlasıyla soğuttular. Fenerbahçe, 35. dakikada Gustavo Henrique ile öne geçerken ilk yarıda başka gol olmadı.

Temsilcimiz ikinci yarıya da etkili başlamasına rağmen yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Dinamo Kiev kaleyi bulan ilk şutunda 64. dakikada Tsygankov ile skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe'de 90+2. dakikada ise yeni transfer Michy Batshuayi sahneye çıktı. Belçikalı golcü attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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