Fenerbahçe Dinamo Kiev maç bileti ne kadar? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında 27 Temmuz Çarşamba akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev bilet fiyatları! Fenerbahçe Dinamo Kiev maç bileti fiyatları! Fenerbahçe bilet fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL? haberimizde..

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler önemli not olarak yer almıştır:

Sadece UEFA maçları için ayrılmış olan FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar satışa sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tirbün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.

Maçlara gelemeyecek olan taraftarlarımız, karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının %40'lık kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.



