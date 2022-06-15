Fenerbahçe - Kiev arasındaki maçlar merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş yapıldı. Seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali olan sarı lacivertliler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev eşleşti. İşte, Fenerbahçe - Dinamo Kiev arasındaki maçlar! FB - Dinamo Kiev arasındaki maçlar ve sonuçları haberimizde...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV ARASINDAKİ MAÇLAR!

04/08/21 Fenerbahçe 1-1 Dynamo Kiev

Fenerbahçe 1-1 Dynamo Kiev 10/12/08 Dynamo Kiev 1-0 Fenerbahçe

Dynamo Kiev 1-0 Fenerbahçe 30/09/08 Fenerbahçe 0-0 Dynamo Kiev

Fenerbahçe 0-0 Dynamo Kiev 23/08/06 Fenerbahçe 2-2 Dynamo Kiev

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş başladı.Sarı lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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