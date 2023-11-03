Fenerbahçe, Dilan Polat ve Engin Polat'ın voleybol takımlarına olan sponsorluklarına dair yeni bir karar aldı ve bu kapsamda Fenerbahçe Dilan Polat sponsorluğu bitti mi? Sorusu merak edildi. Peki, Fenerbahçe Dilan Polat sponsorluğu bitti mi? Fenerbahçe Dilan Polat sponsorluğu neden bitti?

Fenerbahçe Dilan Polat sponsorluğu bitti mi? Sorusu, son günlerde Dilan ve Engin Polat'ın haberleri nedeniyle birçok futbolsever tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyordu. Sarı-lacivertliler başkan Ali Koç'un talimatıyla, gözaltına alınan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın tayt arkası sponsoru olan Dilan Polat ile erkek voleybol takımının kol sponsoru olan Engin Polat ile 1 sezonluk anlaşmasına dair karar aldı. Peki, Fenerbahçe Dilan Polat sponsorluğu bitti mi? Fenerbahçe Dilan Polat sponsorluğu neden bitti?

FENERBAHÇE DİLAN POLAT SPONSORLUĞU BİTTİ Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sponsorluk anlaşmalarını iptal ve feshetmek için hukuki girişimlere başladı. Fenerbahçe, Polat çiftiyle 1 sezonluk anlaşma imzalamıştı. Haklarında yapılan suçlamalar sonrası sarı-lacivertliler, çiftle olan sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Kulüp resmi web sitesindeki sponsorlar kısmından Dilan Polat ve Engin Polat isimlerini kaldırdı.