Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayseri spor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertliler yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunurken, mahkeme kararını verdi. Peki, Fenerbahçe deplasman yasağı kalktı mı? Fenerbahçe- Kayserispor maçına taraftar girebiliyor mu?

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Fenerbahçe: "Kulübümüz bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır"

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklanmıştı. Taraftarların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında ise Fenerbahçe deplasman yasağı kalktı mı? Fenerbahçe- Kayserispor maçına taraftar girebiliyor mu? soruları yer aldı. Peki, Fenerbahçe deplasman yasağı kalktı mı? Fenerbahçe- Kayserispor maçına taraftar girebiliyor mu? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE DEPLASMAN YASAĞI KALKTI MI?

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçı için getirilen deplasman yasağındaki yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar, 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Süper Lig mücadelesinde deplasman tribününde yerini alabilecek. Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar Kayseri deplasmanında tribünde yerini alabilecek.

Kayseri 2. İdare Mahkemesinin kararında, "Dava konusu işlemin Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe AŞ arasında gerçekleştirilecek müsabakada misafir tribünün kapatılarak, misafir takım taraftarlarının stadyuma alınmamasına ilişkin olduğu ve söz konusu müsabakanın 4 Mart'ta gerçekleştirileceği dikkate alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlem mahiyetinde olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle savunma verilmesi ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesine ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilmesine kadar dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca savunma ve ara kararına cevap verme süresinin 1 gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hususunun davalı idareye bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklanmıştı. Büyük tepki çeken karar sonrası Fenerbahçe, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." ifadeleri kullanılarak, mahkemeye yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunmuştu.