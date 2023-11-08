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Fenerbahçe'de tam 9 eksik! İşte Ludogorets maçının kadrosu

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunda tam 9 eksik var. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yok.