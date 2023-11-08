Fenerbahçe'de tam 9 eksik! İşte Ludogorets maçının kadrosu
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Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunda tam 9 eksik var. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş ile UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yok.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de önemli eksikler var. Temsilcimizde sakatlığı bulunan 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmazken 4 futbolcu da ismi UEFA'ya bildirilmediği için kafilede yer almadı.
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Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroya alınmadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu şöyle: