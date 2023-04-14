Fenerbahçe'de ceza sınırında bulunan futbolcular! Fenerbahçe'de hangi futbolcular cezalı veya sakat?
Gündem Haberleri
Fenerbahçe'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fenerbahçe'de ceza sınırında bulunan futbolcular!
Fenerbahçe'decezalı ve sakat futbolcular! Fenerbahçe'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fenerbahçe'de ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...
FENERBAHÇE'DE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR
CEZALI
Ferdi Kadıoğlu (Sarı)
SARI KART SINIRINDA
Enner Valencia
Emre Mor
Serdar Aziz
Henrique
Osayi-Samuel
Miha Zajc
Willian Arao
SAKAT & KADRO DIŞI
Lincoln (Sakat)
Luan Peres (Sakat)
Joshua King (Sakat)