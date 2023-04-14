Fenerbahçe'de ceza sınırında bulunan futbolcular! Fenerbahçe'de hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Fenerbahçe'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fenerbahçe'de ceza sınırında bulunan futbolcular!

Fenerbahçe'decezalı ve sakat futbolcular! Fenerbahçe'de bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Fenerbahçe'de ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

FENERBAHÇE'DE CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

Ferdi Kadıoğlu (Sarı)

SARI KART SINIRINDA

Enner Valencia

Emre Mor

Serdar Aziz

Henrique

Osayi-Samuel

Miha Zajc

Willian Arao

SAKAT & KADRO DIŞI

Lincoln (Sakat)

Luan Peres (Sakat)

Joshua King (Sakat)