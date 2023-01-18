Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılama öncesi futbolseverler Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçının detaylarını sorguluyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını kim yönetecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor tur için kozlarını paylaşacak. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçegözünü Türkiye kupasına çevirmiş durumda. Çaykur Rizespor ise Avrupa kupalarına katılma hedefinde olan Karadeniz temsilcisinin tek düşüncesi Fenerbahçe'yi yenerek bir üst tura atlama hedefinde. Futbol severler ise Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının ne zaman ,saat kaçta onacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakası Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakası Fenerbahçe - Çaykur Rizespormaçı A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakası Fenerbahçe - Çaykur Rizespormaçını Bahattin Şimşek yönetecek