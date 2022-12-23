Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı canlı izleme linki var mı?

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FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak olan Fenerbahçe - Ç. Rizespor karşılaşmasının henüz kuraların yeni çekilmesi nedeniyle belli olmadı. Karşılaşma hakkındaki detayların kesinleşmesinin ardından haberimiz güncellenecek ve karşılaşma bilgileri paylaşılacaktır.