Fenerbahçe Ç.Rizespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? MAÇ SKORU! FB Fenerbahçe maçı CANLI takip! Fenerbahçe Ç.Rizespor canlı maç anlatımı var mı?
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Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı bu akşam saat 20.30'da başladı.
Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.
Fenerbahçe ve Ç.Rizespor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynandı.
Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı 2-1 sonra erdi.