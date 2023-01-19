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Fenerbahçe Ç.Rizespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? MAÇ SKORU! FB Fenerbahçe maçı CANLI takip! Fenerbahçe Ç.Rizespor canlı maç anlatımı var mı?

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Fenerbahçe Ç.Rizespor maçı kaç kaç, maç bitti mi? MAÇ SKORU! FB Fenerbahçe maçı CANLI takip! Fenerbahçe Ç.Rizespor canlı maç anlatımı var mı?

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Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı bu akşam saat 20.30'da başladı.

Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.

Fenerbahçe ve Ç.Rizespor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynandı.

Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı 2-1 sonra erdi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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