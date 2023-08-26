Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor, rakibi kim? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı yok mu?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta kiminle oynayacağı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor, rakibi kim? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu var mı? İşte Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi!

Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu hafta kiminle oynayacağı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor, rakibi kim? Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu var mı? İşte Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bu haftaki rakibi haberimizde...

FENERBAHÇE BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?



Fenerbahçe bu hafta Başakşehir'i kendi sahasında ağırlayacaktı. Ancak yoğun maç programından dolayı Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off mücadeleleri arası oynayacakları Süper Lig maçları ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un play-off turuna yükseldikleri hatırlatılarak, "Play-off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin lig müsabakalarının da ertelendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun UEFA turnuvalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır. Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakaları ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle alınacak her ülke puanının önemli olduğu bu sezonda, play-off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz."