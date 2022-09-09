Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev galibiyetinin ardından Süper Lig'e çevrilmişti. Ancak taraftarlar Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe'yi göremeyince Fenerbahçe bu hafta bay mı? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? merak etti.

Fenerbahçe bu hafta bay mı? Fenerbahçe'de gözler Dinamo Kiev galibiyetinin ardından Süper Lig'e çevrilmişti. Ancak taraftarlar Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstüründe Fenerbahçe'yi göremeyince Fenerbahçe bu hafta bay mı? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? merak etti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE BU HAFTA BAY MI?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta fikstürüne göre bu haftayı geçiyor: