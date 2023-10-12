Fenerbahçe borcu ne kadar? 2023 Fenerbahçe toplam borcu kaç TL, kaç milyon euro?

Süper Lig ve Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı.Peki, Fenerbahçe borcu ne kadar? 2023 Fenerbahçe toplam borcu kaç TL?

4 büyüklerin borsaya açık şirketlerinde toplam borç miktarı 29,93 milyar lira oldu. En fazla borcu bulunan kulüp 9,59 milyar lira ile Galatasaray olurken, onu 8,63 milyar lira ile Fenerbahçe, 7,05 milyar lira ile Beşiktaş ve 4,66 milyar lira ile Trabzon spor takip etti. 2023 Fenerbahçe toplam borcu kaç TL, kaç milyon euro? Fenerbahçe borcu ne kadar?

FENERBAHÇE BORCU NE KADAR?

Kulüplerin, KAP'a gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

Galatasaray'ı ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) takip ederken, Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde ise 7,05 milyar lira görünüyor. Trabzon spor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

KULÜP HAKKINDA

Fenerbahçe erkek futbol takımı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıdır.Kulübün futbol dışında faaliyet gösterdiği diğer spor dalları basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisi'dir. Fenerbahçe futbol takımı, iç saha maçlarını İstanbul Kadıköy'de bulunan 50.530 kişilik Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapmaktadır. 1907 yılında bir spor kulübü olarak kurulan Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir.

Fenerbahçe, 1924 yılından beri düzenlenen Türkiye Lig Şampiyonalarında toplamda 28 şampiyonluk ile en çok şampiyon olan Türk futbol takımıdır. Süper Lig'de 19 kez, Millî Küme'de 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 3 kez birinci olarak tamamlamıştır. Ayrıca, 7 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkan Kupası Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.

Takma adı Sarı Kanaryalar olan Fenerbahçe kulübünün geleneksel forması düz, sarı lacivert çubuklu forma, beyaz şort ve yanları hafif renkli beyaz çoraplardan oluşur