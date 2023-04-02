Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu araştırılıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının hakemi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş VAR hakemi kim? Alper Ulusoy hangi takımlı? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın VAR hakeminin kim olacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının VAR hakemi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş VAR hakemi kim? Alper Ulusoy hangi takımlı? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisine sahne olacak. Bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi ise Alper Ulusoy'dur.

ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında düdük çaldı. Ulusoy 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır. İzmir bölgesi hakemiyken mesleği mimarlıktır.