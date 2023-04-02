Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisine sahne olacak. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının nerede yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? Derbi maçı şifresiz izle! Detaylar haberimizde....

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Osayi, Arao, Mert Hakan, Ferdi, Arda, Valencia, Pedro.

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Colley, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.