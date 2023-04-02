Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş maç saati! FB BJK maçı ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisine sahne olacak. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB BJK maçı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...