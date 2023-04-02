Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş maç saati! FB BJK maçı ne zaman başlayacak?
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Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisine sahne olacak. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? FB BJK maçı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maç saati araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, FB BJK maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Beşiktaş maç saati!
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Osayi, Arao, Mert Hakan, Ferdi, Arda, Valencia, Pedro.
Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Colley, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.