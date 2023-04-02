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Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş maç skoru ne?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş maç skoru ne?

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçının kaç kaç olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş maç skoru ne? İşte detaylar...

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı heyecanla takip ediliyor. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Beşiktaş maç skoru ne? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. 20.30'da başlayan mücadelenin hakemi Umut Meler. Maçta Fenerbahçe 1-0 önde.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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