Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ilk 11'ler! Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

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Fenerbahçe- Beşiktaş derbi kadrosu! Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray'ın Adana Demirspor galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışında farkın açılmaması için Fenerbahçe'nin sahadan mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyor. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Derbinin kadrosu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ilk 11'ler kimler? Fenerbahçe Beşiktaş madrosu nasıl? İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ilk 11'ler!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.