Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? FB BJK maçı ne zaman? İşte detaylar…

Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçına kısa bir süre kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Fenerbahçe- Beşiktaş maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Derbinin hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? FB BJK maçı ne zaman?Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.