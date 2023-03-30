Spor Toto Süper Lig 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kim yönetecek? Sorusu bir süredir en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi açıklandı. Böylece oldukça çok merak edilmekte olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakemi kim? Sorusu yanıt buldu. Ayrıca merak edilmekte olan diğer maçlarında hakemleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kim yönetecek?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada atamanın algoritmayla yapılmadığı "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." sözleriyle duyuruldu.

İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler;

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor