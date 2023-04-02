Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakemi kim? 2 Nisan derbinin hakemi kimdir? Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu araştırılıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının hakemi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kim yönetecek? İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçının hakemi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisine sahne olacak. Bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi ise Alper Ulusoy'dur.