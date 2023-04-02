Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Enner Valencia golü İZLE! (VİDEO) Fenerbahçe golü izle!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Enner Valencia golü İZLE! (VİDEO) Fenerbahçe golü izle!

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Enner Valencia golü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Enner Valencia golü İZLE

Ortalık yangın yeri! Arda Güler'in penaltı pozisyonu gündemi yerinden oynattıOrtalık yangın yeri! Arda Güler'in penaltı pozisyonu gündemi yerinden oynattı
Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadıSaç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı
Derbinin devre arasında Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Manuel zekanın ürünüDerbinin devre arasında Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Manuel zekanın ürünü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında Enner Valencia golü araştırılan konular arasında yer alıyor. Enner Valencia'nın attığı gol merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Enner Valencia golü izleme linki!

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Enner Valencia Fenerbahçe Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title