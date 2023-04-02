Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Enner Valencia golü İZLE! (VİDEO) Fenerbahçe golü izle!
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Enner Valencia golü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Enner Valencia golü İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında Enner Valencia golü araştırılan konular arasında yer alıyor. Enner Valencia'nın attığı gol merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Enner Valencia golü izleme linki!
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.