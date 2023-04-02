Fenerbahçe–Beşiktaş MAÇ SONUCU! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe–Beşiktaş maç sonucu ne?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe –Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe –Beşiktaş maç sonucu ne? İşte detaylar...

Fenerbahçe – Beşiktaş MAÇ SONUCU! Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan FenerbahçeBeşiktaş maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçemaçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe –Beşiktaş maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU!

Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Valencia ve İrfan Can attı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun beraberlik ve takımını öne geçiren golü attı. Diğer goller Redmond ve Aboubakar'dan geldi.