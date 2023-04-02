Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti izle! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti izle! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe -Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe -Beşiktaş maç özeti! Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Maç sonu pişman oldu! Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür dilediMaç sonu pişman oldu! Aboubakar, Fenerbahçe taraftarından özür diledi
Rıdvan Dilmen'den Arda Güler'in penaltısı için olay yorum: Sarı kart görmeliydiRıdvan Dilmen'den Arda Güler'in penaltısı için olay yorum: Sarı kart görmeliydi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Feyyaz Yiğit'li gönderme! Kullanılan müzik tam bombaBeşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Feyyaz Yiğit'li gönderme! Kullanılan müzik tam bomba

Fenerbahçe - Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Fenerbahçeve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler FenerbahçeBeşiktaş maç özeti! FenerbahçeBeşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, FenerbahçeBeşiktaş maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Valencia ve İrfan Can attı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun beraberlik ve takımını öne geçiren golü attı. Diğer goller Redmond ve Aboubakar'dan geldi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Maç Özetleri Fenerbahçe Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title