Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti izle! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
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Fenerbahçe -Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe -Beşiktaş maç özeti! Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Fenerbahçeve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler FenerbahçeBeşiktaş maç özeti! FenerbahçeBeşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, FenerbahçeBeşiktaş maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…
Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Valencia ve İrfan Can attı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun beraberlik ve takımını öne geçiren golü attı. Diğer goller Redmond ve Aboubakar'dan geldi.