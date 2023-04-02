Fenerbahçe-Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti izle! Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe -Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler Fenerbahçe maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe -Beşiktaş maç özeti! Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Beşiktaş maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Fenerbahçeve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Beşiktaş maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler FenerbahçeBeşiktaş maç özeti! FenerbahçeBeşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, FenerbahçeBeşiktaş maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ 11'LER!

Fenerbahçe : Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU!

Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Valencia ve İrfan Can attı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun beraberlik ve takımını öne geçiren golü attı. Diğer goller Redmond ve Aboubakar'dan geldi.