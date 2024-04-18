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Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

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Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Futbolseverler, bu önemli maçın ne zaman ve hangi gün oynanacağını merakla bekliyorlar.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki 34. ve 35. hafta maç programlarını açıkladı. Açıklanan programa göre, 34. haftanın öne çıkan maçı olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı bildirildi.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

DERBİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek Derbi 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

34. HAFTA SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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