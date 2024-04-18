Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki 34. ve 35. hafta maç programlarını açıkladı. Açıklanan programa göre, 34. haftanın öne çıkan maçı olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?

FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada ligin 34. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin 27 Nisan'da oynanacağı bildirildi.

DERBİ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek Derbi 19.00'da başlayacak.

34. HAFTA SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ