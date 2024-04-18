Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?
Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Futbolseverler, bu önemli maçın ne zaman ve hangi gün oynanacağını merakla bekliyorlar.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki 34. ve 35. hafta maç programlarını açıkladı. Açıklanan programa göre, 34. haftanın öne çıkan maçı olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman, hangi gün?