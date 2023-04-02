Fenerbahçe-Beşiktaş derbi CANLI YAYIN | Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz CANLI İZLE! FB BJK maçı canlı izle!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş canlı izleme linki!
FB BJK CANLI İZLE! Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Merakla beklenen maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe Beşiktaş CANLI İZLE! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı izleme linki!
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper lig maçı, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Osayi, Arao, Mert Hakan, Ferdi, Arda, Valencia, Pedro.
Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Colley, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.