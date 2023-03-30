Fenerbahçe - Beşiktaş biletleri tükendi mi?
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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında, 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe Takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş biletleri tükendi mi?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaşile karşı karşıya gelecek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'mda2 Nisan Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş biletleri tükendi mi?
Fenerbahçe - Beşiktaş BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri bugün satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira
Maraton Alt E Blok: 2500 lira
Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira
Fenerbahçe - Beşiktaş maç biletlerinin yüzde 100'ü tükendi.