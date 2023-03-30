Türkiye pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kilitlenirken, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe - Beşiktaş bilet fiyatları belli oldu mu?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu nedenle Fenerbahçe - Beşiktaş bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusu gündeme geliyor. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe - Beşiktaş bilet fiyatları belli oldu mu?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Karşılaşmanın biletleri bugün 14.00 itibariyle satışa sunuldu ancak deplasman tribünü biletleri satışa çıkmadı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar göre Beşiktaş taraftarları tribüne alınmayacak.

BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL