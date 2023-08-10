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Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor kazanırsa UEFA ülke puanı kaç olacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-24 sezonu 3. eleme turu ilk ayağı, yarın iki maçla başlayacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor sahaya çıkıyor. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor kazanırsa UEFA ülke puanı kaç olacak?

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek. Maçlar merakla beklenirken Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor kazanırsa UEFA ülke puanı kaç olacak araştırıldı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR KAZANIRSA UEFA ÜLKE PUANI KAÇ OLACAK?

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle TSİ 20.00'de karşılaşacak. Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımını, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i saat 21.00'de konuk edecek.

UEFA sıralama sitemine göre eleme aşamasında her galibiyete 0.250 puan veriliyor.

Galatasaray'dan sonra diğer 3 temsilcimizde sahadan galibiyetle ayrılırsa 0.750 puan kazanılacak.

İşte maçlar önce sonpuan durumu:

Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor kazanırsa UEFA ülke puanı kaç olacak?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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