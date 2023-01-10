Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Panatinaikos Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. THY Euroleague'de son haftalardaki kötü gidişine son vermek isteyen sarı lacivertli temsilcimiz, Yunanistan deplasmanında galibiyet hedefinde. Peki, Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçını kim yönetecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18. haftasında Panatinaikos ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya aatler kala basketbol severler Fenerbahçe Beko - Panatinaikosbasketbol maçının detaylarını merak ediyorlar. Peki, Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Panatinaikos maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...
THY EuroLeague de son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayanFenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor. Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panatinaikos ise 16. sırada bulunuyor.
PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?
THY EuroLeaguePanatinaikos ve Fenerbahçe Beko karşılaşması 10 Ocak 2023 Salı (Bugün) saat 22:30'da başlayacak.
PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?
Temsilcimizi FenerbahçedeplasmandaTHY EuroLeague 18. haftasında OAKA Arena'da oynayacağı karşılaşma S Sport tarafından naklen yayınlanacak. Maçı Robert Lottermoser, Juan Carlos Garcia ve Uros Nikolic yönetecek.