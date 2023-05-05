Fenerbahçe Beko ve Olympiakos bu akşam karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçları arasında yer alan maçın nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Olympiakos nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko-Olympiakos CANLI YAYIN! Fenerbahçe Beko ve Olympiakos takımları bu akşam THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçında karşı karşıya geldi. Haftanın önemleri maçları arasında yer alan maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Olympiakos nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ve Olympiakos maçı 5 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ve Olympiakos final maçı, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO VE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe Beko ve Olympiakos takımları arasında gerçekleşecek THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final maçı,Bilyoner Tv kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.