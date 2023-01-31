THY Euroleague de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko THY Euroleague de 22. haftasında Olimpiyakos ile kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar basketbol severler tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Beko -Olimpiyakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olimpiyakos maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fenerbahçe Beko Olympiakos basket maçı, son haftayı galibiyetle kapatan iki takım için de yükseliş mücadelesi anlamına gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko -Olimpiyakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olimpiyakos maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte kritik müsabakaya dair tüm detaylar haberimizde!

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Temsilcimiz Olympiakos taraftarının önünde yenerek THY Avrupa ligindeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 14 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Yunan temsilcisi ise Avrupa ligindeki liderliğini korumak istiyor. iki takım arasında ligin ilk yarısında oynana müsabakayı Konu takımOlympiakos 94- 67 skor ile sahadan galibiyet ile ayrılmıştı.

FENERBAHÇE BEKO - OLİMPİYAKOS MAÇI NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

THY Euroleague 22. haftasında Fenerbahçe Beko ile Olimpiyakos arasında Ülker Arenada oynanacak müsabaka saat 20.45 başlayacak. Kritik müsabaka S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.