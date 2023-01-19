THY Avrupa Ligi'nin 20.haftasında Fenerbahçe Beko ile Monaco kozlarını paylaşacak.Basketbolseverler ise bu kritik müsabakanın detaylarını sorguluyıor.Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol müsabakası ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Beko - Monaco maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte kritik müsabakaya dair tüm merak edilenler...

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THY Euroleague'de günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Fenerbahçe Beko ile Monaco kozlarını paylaşacak. Basletbolseverler ise bu kritik maç hakkında detayları merak ediyorlar. Peki, Fenerbahçe Beko -Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Monaco maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla beşinci sırada yer alıyor.

İki takım bugüne dek üç kez karşılaştı ve bu mücadelelerde Fenerbahçe Beko iki galibiyet elde etti. İki takım arasında 22 Kasım 2022'de Monaco ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 93-96 kazandı. Temsilcimizde Nigel Hayes-Davis 21, Nick Calathes 15 sayı üretti. Monaco cephesinde ise Jordan Loyd 18, Mike James 17, Alpha Diallo 16 sayı buldu.

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague' 20. haftasında Fenerbahçe Beko ile Monacobu akşam (19 Ocak) saat 20:45'de Ülker Arenada oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague' 20.haftasında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşılaşacağı müsabaka S Sport'tan naklenyayınlanacak.