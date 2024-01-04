Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika Basket maçı!

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FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? NASIL?

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasındaki heyecan dolu THY Euroleague maçı, 04 Ocak Perşembe günü S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maçı izlemek için şu frekans ve platform bilgilerini kullanabilirsiniz:

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika mücadelesi, 04 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Bu önemli Euroleague karşılaşmasını kaçırmamak için S Sport Plus ve S Sport kanallarını takip edebilirsiniz. Maçın oynanacağı yer İstanbul'daki Ülker Sports Arena Stadyumu olacak.