Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı bileti nasıl alınır? FB GS basket maçı biletleri kaç TL?
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ING Basketbol Süper Lig 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı bileti nasıl alınır? FB GS basket maçı biletleri kaç TL?
ING Basketbol Süper Lig 27. hafta maçında lider Fenerbahçe Beko 7. Galatasaray Nef ile Ülker Spor Arena'da karşı karşıya gelecek. İstanbul derbisinde oynanacak maçın biletleri 5 Nisan salı günü satışa çıktı. Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı bileti nasıl alınır? FB GS basket maçı biletleri kaç TL?
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR ?
Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı bileti Passolig uygulamasından bilgisayar yada mobil üzerinden satın alınabilir.
https://www.passolig.com.tr üzerinden giriş yapılabilir.
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF BİLET FİYATLARI
Saha içi A-D-G Sıraları (Yemek Dahil) - ₺1.000,00
Saha içi B-E-H Sıraları (Yemek Dahil) - ₺750,00
Saha içi C-F-J Sıraları (Yemek Dahil) - ₺600,00
Loca - ₺350,00
346 (Açık Loca) (Yemek Dahil) - ₺300,00
Kategori 1 - ₺220,00
Sky Lounge - ₺170,00
Kategori 2 - ₺150,00
Kategori 3 - ₺100,00
Kategori 4 - ₺75,00
Kategori 5 - ₺50,00
Kategori 6 - ₺40,00
Kategori 7 - ₺30,00
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022