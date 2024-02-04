Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY EKMAS

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Ekmas arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 5'i Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden,

beIN Sports Tod TV'yi ise numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip edebilirsiniz.

Maçın keyfini belirtilen kanallar aracılığıyla çıkarabilirsiniz.