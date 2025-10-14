Fenerbahçe Beko - Dubai basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Dubai basketbol maçı canlı izle!

2025-2026 THY EuroLeague sezonunun önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe Beko – Dubai Basketbol maçı, basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Dubai basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Dubai basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko - Dubai basketbol maçı canlı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE BEKO – DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague'in heyecan dolu maçlarından biri, Fenerbahçe Beko ile Dubai Basketbol arasında gerçekleşecek. Sezona iniş çıkışlarla başlayan iki takımın karşılaşması, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Bu kritik mücadele, basketbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

FENERBAHÇE BEKO – DUBAİ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul saati ile 20:45'te başlayacak maç, sezonun dördüncü haftasında sahne alacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede, iki takım galibiyet serisi yakalamak için ter dökecek. Maç saati, özellikle hafta içi olması sebebiyle sporseverlere heyecan dolu bir akşam vadediyor.

FENERBAHÇE BEKO – DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, Türkiye'de basketbol yayınlarının önde gelen kanallarından S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. EuroLeague yayın hakları çerçevesinde S Sport, maçları yüksek kalitede ve canlı olarak izleyiciye sunuyor. Taraftarlar hem televizyon hem de dijital platformlardan karşılaşmayı takip etme fırsatı bulacak.

FENERBAHÇE BEKO – DUBAİ BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Fenerbahçe'nin ev sahibi olarak sahaya çıkacağı İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek. Modern ve yüksek kapasiteli salon, hem seyircilerin hem de oyuncuların performansını artıran teknik donanımlara sahip. Bu atmosferde oynanacak maç, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının desteğiyle çok daha çekişmeli geçmesi bekleniyor.